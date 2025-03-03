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Batman'da motosiklet hırsızlığı kamerada

BATMAN - Batman'da park halindeki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgilere göre, 28 Şubat'ta gece saatlerinde GAP Mahallesi'nde kişi veya kişiler, park halindeki motosikleti çaldı. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olaya ilgili çalışması sürüyor.