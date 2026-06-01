Batman\'da Motosiklet Yangını

Batman'da park halinde alev alan motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Merkez Cudi Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar hızla müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında küle dönen motosiklet kullanılamaz hale geldi. - BATMAN