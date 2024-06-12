Batman Diyarbakır karayolunda 19 kilo skunk ve tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Batman Diyarbakır karayolunda 19 kilo skunk ve tabanca ele geçirildi

Batman Diyarbakır karayolu üzerinde durumundan şüphelenen bir tırda yapılan aramada, narkotik köpeği eşliğinde 19 kilo skunk madde uyuşturucu ve baretta marka tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli göz altına alındı.

12.06.2024 14:34
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Batman Diyarbakır karayolu üzerinde durumundan şüphelenen bir tırda narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada 19 kilo skunk madde uyuşturucu ve baretta marka tabanca yakalandı. O anlar anbean kameraya kaydedildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Batman Diyarbakır karayolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir tır durdurularak didik didik arandı. Ekipte bulunan hassas burunlu narkotik köpeğinin bulduğu çantayı kontrol eden ekipler, çantada kullanıma hazır 19 kilo gram skunk madde uyuşturucu, 1 adet ruhsatsız baretta marka tabanca ve uyuşturucudan elde ediliği öğrenilen 12 bin 905 Türk lirası ele geçirdi.

Olayla ilgili göz altına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman Diyarbakır karayolunda 19 kilo skunk ve tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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