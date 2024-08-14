Batman'da otobüste yapılan aramada 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Batman'da otobüste yapılan aramada 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Batman'da yapılan bir operasyonda durdurulan otobüste yapılan aramada 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ayrıca, ele geçirilen diğer malzemeler arasında elektronik sigara, kaçak cep telefonu ve elektronik sigara tütünü de bulunuyor.

14.08.2024 21:28
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Batman'da durdurulan otobüste yapılan aramada 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hasankeyf yolu üzerinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada gümrük kaçağı 290 paket sigara, 36 adet elektronik sigara, 3 adet kaçak cep telefonu ve 150 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da otobüste yapılan aramada 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da otobüste yapılan aramada 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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