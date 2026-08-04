Batman'da Otomobil ile Bisiklet Çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da Otomobil ile Bisiklet Çarpıştı

Batman\'da Otomobil ile Bisiklet Çarpıştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da otomobil ve bisikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı, durumu iyi.

Batman'da, otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Şafak Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil ile bisiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kazanın ardından ilk müdahale, olay yerine yakın bir iş yerinde bulunan paramedik sağlık personeli tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobil ile bisikletin çarpışması ve bisiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar yer aldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Batman, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Otomobil ile Bisiklet Çarpıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Laf atma kavgası ölümle bitti Kocasıyla gelince ortalık karıştı Laf atma kavgası ölümle bitti! Kocasıyla gelince ortalık karıştı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü “Asırlık Gece“ Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü "Asırlık Gece" Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi?
Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi
Sürücülerin kabusu oldular İstanbul’da değnekçilere darbe Sürücülerin kabusu oldular! İstanbul'da değnekçilere darbe

10:06
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
09:55
Fatma Soydaş’tan mesaj var Cezaevi şartları ağır geldi
Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi
09:47
Trabzonspor’dan Dusan Vlahovic bombası İlk teklif yapıldı
Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic bombası! İlk teklif yapıldı
09:08
Bakan Gürlek duyurdu 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
09:05
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
08:30
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 10:34:36. #7.12#
SON DAKİKA: Batman'da Otomobil ile Bisiklet Çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.