Batman'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Alev Topuna Döndü - Son Dakika
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Batman'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Alev Topuna Döndü

Batman\'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Alev Topuna Döndü

Batman'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil şarampole devrilerek alev almaya başladı ve kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

08.05.2024 11:11
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Batman'da kontrolden çıkarak takla atan otomobil şarampole devrilerek alev topuna döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Çarıklı köyü mevkisinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Bir süre sürüklenen otomobil şarampole devrilerek alev almaya başladı. Kazada yaralanan iki kişi, vatandaşlar tarafından kurtarılarak 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Otomobil, itfaiye erleri tarafından söndürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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