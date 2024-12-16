Batman'da park halindeki otomobil kurşunlandı.
Edinilen bilgilere göre, Belde Mahallesi'nde park halindeki 01 DOR 23 plakalı otomobil kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Otomobil Kurşunlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?