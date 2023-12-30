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Batman'da Otomobil Takla Attı: 1'i Ağır 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Batman'da Otomobil Takla Attı: 1'i Ağır 5 Kişi Yaralandı

Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kazada sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman\'da Otomobil Takla Attı: 1\'i Ağır 5 Kişi Yaralandı
30.12.2023 - 20:12,
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Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla ataması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ö.G. idaresindeki 21 KE 198 plakalı otomobil, Batman Kıra Dağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilde sıkışanlar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan sürücü ile Ç.G., E.G., C.G. ve G.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA
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