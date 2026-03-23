Batman\'da Otomobil Uçurumdan Yuvarlandı

Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Batman-Beşiri karayolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile araç hurdaya dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN