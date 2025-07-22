Batman\'da Otomobil Yangını

Batman'da, Esentepe Köprülü Kavşağı'nda seyir halindeyken aniden alev alan bir otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye eve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - BATMAN