Batman'da otomobilin çarptığı kız hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada - Son Dakika
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Batman'da otomobilin çarptığı kız hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada

Batman'da meydana gelen trafik kazasında yaya geçidinden yolun karşısına geçmeyen Viyan Toran Gelir'e otomobil çarptı. Ağır yaralanan Gelir, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26.02.2024 15:34  Güncelleme: 15:35
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Batman'da otomobilin çarptığı kız hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada

BATMAN - Batman'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kız, hayatını kaybetti.

21 Şubat'ta Batman- Siirt çevre yolunda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeyen çalışan Viyan Toran Gelir'e otomobil çarptı. Metrelerce havaya fırlayan Gelir, ağır yaralı olarak özel bir hastaneye sevk edildi. Gelir, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Batman\'da otomobilin çarptığı kız hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da otomobilin çarptığı kız hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da otomobilin çarptığı kız hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada - Son Dakika
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