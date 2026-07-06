Batman'da park halindeki 3 otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da park halindeki 3 otomobil alev topuna döndü

Batman\'da park halindeki 3 otomobil alev topuna döndü
06.07.2026 20:58  Güncelleme: 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Cudi Mahallesi'nde bir sitenin otoparkında park halindeki üç araç, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis inceleme başlattı.

Batman'da bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan 3 araç, çıkan yangında alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Olay, Cudi Mahallesi'nde akşamüstü saatlerinde meydana geldi. Bir sitenin otoparkında park halinde bulunan üç araçta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, her üç otomobili de adeta birer alev topuna çevirdi. Yükselen dumanları ve alevleri gören bina sakinleri, panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve Batman Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevre güvenliğini alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin küle çevirdiği üç araç da kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Batman, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da park halindeki 3 otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 bin TL’lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL’lik klima faturası 2 bin TL'lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL'lik klima faturası
’Hey gidi Karadeniz’ türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu 'Hey gidi Karadeniz' türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu
Kuşadası’nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti
Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
4 Temmuz kutlamasında korku dolu anlar İnişe geçen uçağa havai fişek isabet etti 4 Temmuz kutlamasında korku dolu anlar! İnişe geçen uçağa havai fişek isabet etti
Rus komedyenler bu kez Yunanistan’da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus’u şakaladı: Ülkede kriz çıktı Rus komedyenler bu kez Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus'u şakaladı: Ülkede kriz çıktı

20:55
Görüntüler Norveç’ten değil Alanya’dan Ülkelerinin galibiyetini kürek çekerek kutladılar
Görüntüler Norveç'ten değil Alanya'dan! Ülkelerinin galibiyetini kürek çekerek kutladılar
20:34
ATA Genel Başkanı Giorgio: NATO’nun gücü krizleri çatışmaya dönüşmeden önce önleme yetenekleriyle ölçülür
ATA Genel Başkanı Giorgio: NATO’nun gücü krizleri çatışmaya dönüşmeden önce önleme yetenekleriyle ölçülür
20:25
Brezilya’nın elenmesine Brezilyalılardan daha çok üzüldüler
Brezilya'nın elenmesine Brezilyalılardan daha çok üzüldüler
19:35
AK Parti Afyonkarahisar’da iki istifa birden
AK Parti Afyonkarahisar'da iki istifa birden
17:48
Avcılar’da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
Avcılar'da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 21:04:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Batman'da park halindeki 3 otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.