Batman’da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Batman'da park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın çevredeki araçlara sıçramadan söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Batman merkez Kuyubaşı mevkisinde meydana geldi. Park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevrede park halinde bulunan diğer araçlara ve yapılara sıçramasını önledi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.