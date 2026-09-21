Batman'da park halindeki otomobilin ön kısmında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Batman'da park halindeki otomobilin ön kısmında çıkan yangın söndürüldü

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Batman\'da park halindeki otomobilin ön kısmında çıkan yangın söndürüldü
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Batman'ın Belde Mahallesi'nde akşam geç saatlerde park halindeki otomobilin ön kısmında çıkan yangın itfaiyece söndürüldü. Yangında otomobilin ön kısmında maddi hasar oluştu, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Batman kent merkezinde park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, akşam geç saatlerde Batman'ın Belde Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin ön kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonucunda otomobilin ön kısmında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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