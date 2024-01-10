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Batman'da rögar kapağı hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Batman'da rögar kapağı hırsızlığı güvenlik kamerasında

Batman'da bulunan bir sokaktaki rögar kapağının çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sokak sakinleri durumu belediyeye bildirdikten sonra çalınan kapağın görüntüleri incelendi. Görüntülerde, atık toplayan iki kişinin kapağı çalarak hızla uzaklaştığı görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

10.01.2024 - 00:48,  Güncelleme: 00:49
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Batman'da rögar kapağı hırsızlığı güvenlik kamerasında

BATMAN - Batman'da iki hırsızın rögar kapağını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Çamlıca Mahallesi'nde bulunan sokaktaki rögarın açık olduğunu fark eden sokak sakinleri, gerekli önlemleri aldıktan sonra durumu belediyeye bildirdi. Sokakta bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi ile birlikte rögarın metal kapağının çalındığı ortaya çıktı. Görüntülerde çekçek yardımı ile atık toplayan iki kişinin sokağa girdikten sonra yaptıkları gözlemin ardından kapağı sökerek yerinden çıkardığı ardından çekçeğe yükleyerek sokaktan hızlıca uzaklaştığı görüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman\'da rögar kapağı hırsızlığı güvenlik kamerasında
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da rögar kapağı hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da rögar kapağı hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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