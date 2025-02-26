Batman\'da Sanayi Sitesinde Rastgele Ateş Açıldı

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Batman'da sanayi sitesine motosikletle giren 2 şüphelinin rastgele etrafa ateş etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, motosikletle sanayi sitesine giren 2 şüpheli, etrafa rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar sonucu H.S. (52), M.T.G. (27) ve A.T. (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılar, durumu iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN