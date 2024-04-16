Batman\'da Sason Çayı\'na uçan araç kayalıklarda asılı kaldı

Batman'da Sason Çayı'na uçan hafif ticari araç sürüklenerek kayalıklarda asılı kaldı. Araçta mahsur kalan 2 kişi ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Sevgi Aydın A. yönetimindeki hafifi ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle çaya uçtu. Yaklaşık 400 metre suda sürüklenen araç, çayda bulunan kayalıklara çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmanın ardından araçta mahsur kalan Sevgi Aydın A. ve eşi Suat A., araçtan çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sason Belediye acil ekibi sorumlusu Engin Yaşar, "Acil çağrı merkezimize düşen bir ihbarı değerlendiren itfaiye ekiplerimiz, ilçe jandarma ekipleri ve polislerimizle birlikte kısa sürede olay yerine gelerek kurtarma çalışmaları başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından araçta mahsur kalan 2 vatandaşımız sağ salim kurtarılarak sağlık ekiplere teslim edildi. Durumları iyi olduğunu öğrendik" dedi.
Vatandaşların araçtan çıkarılmasının ardından araç, olay yerine gelen iş makinesi ile sudan çıkararak sahiplerine teslim edildi. - BATMAN
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Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe anısına yapılan heykel, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Heykel, çıkan yangın sonucu büyük oranda zarar gördü. Olayın faili veya faillerinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin önemli Milli Mücadele kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe anısına ilçe girişine 5 yıl önce yaptırılan heykelin, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandığı iddia edildi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Heykelde büyük oranda zarar meydana geldi.
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