Batman'da Sason Çayı'na uçan araç kayalıklarda asılı kaldı - Son Dakika
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Batman'da Sason Çayı'na uçan araç kayalıklarda asılı kaldı

Batman\'da Sason Çayı\'na uçan araç kayalıklarda asılı kaldı

Batman'da bir hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sason Çayı'na uçtu ve kayalıklarda asılı kaldı. Araçta mahsur kalan 2 kişi ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.

16.04.2024 20:27  Güncelleme: 20:38
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Batman'da Sason Çayı'na uçan hafif ticari araç sürüklenerek kayalıklarda asılı kaldı. Araçta mahsur kalan 2 kişi ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sevgi Aydın A. yönetimindeki hafifi ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle çaya uçtu. Yaklaşık 400 metre suda sürüklenen araç, çayda bulunan kayalıklara çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmanın ardından araçta mahsur kalan Sevgi Aydın A. ve eşi Suat A., araçtan çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sason Belediye acil ekibi sorumlusu Engin Yaşar, "Acil çağrı merkezimize düşen bir ihbarı değerlendiren itfaiye ekiplerimiz, ilçe jandarma ekipleri ve polislerimizle birlikte kısa sürede olay yerine gelerek kurtarma çalışmaları başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından araçta mahsur kalan 2 vatandaşımız sağ salim kurtarılarak sağlık ekiplere teslim edildi. Durumları iyi olduğunu öğrendik" dedi.

Vatandaşların araçtan çıkarılmasının ardından araç, olay yerine gelen iş makinesi ile sudan çıkararak sahiplerine teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Sason Çayı'na uçan araç kayalıklarda asılı kaldı - Son Dakika

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