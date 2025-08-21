Batman\'da Seyir Halindeyken Alev Alan Belediye Otobüsü Kurtarıldı

Batman'da seyir halindeyken alev alan belediye otobüsü, şoförün zamanında müdahalesiyle yanmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezinde meydana geldi. Seyir halindeyken otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden şoför, yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek büyümesini önledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.

Yaşanan olayda can kaybı olmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi. - BATMAN