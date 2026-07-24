Batman’da boğulma vakalarına karşı kurumlardan ortak uyarı - Son Dakika
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Batman’da boğulma vakalarına karşı kurumlardan ortak uyarı

Batman’da boğulma vakalarına karşı kurumlardan ortak uyarı
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Batman'da artan sıcaklık nedeniyle vatandaşların baraj, gölet ve kanallara yönelmesiyle boğulma vakalarına karşı kamu kurumları ortak uyarıda bulundu. Yetkililer, güvenli alanlar dışında yüzülmemesi gerektiğini belirtti.

Batman'da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşların serinlemek için yöneldiği baraj, gölet, sulama kanalları ve akarsularda yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı kamu kurumları ortak uyarıda bulundu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşların su kenarlarına yöneldiği Batman'da, geçen yıl yaklaşık 12 kişinin boğularak yaşamını yitirmesi üzerine Batman Valiliği koordinesinde farkındalık çalışması başlatıldı. Çalışmaya İl Jandarma Komutanlığı, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Batman İl Emniyet Müdürlüğü ve yüzme antrenörleri destek verdi. İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Alper Kazancı, yaz aylarında serinlemek amacıyla baraj, gölet, sulama kanalı ve akarsulara girmenin hayati risk taşıdığına dikkat çekerek, "Lütfen can güvenliğiniz için girmesi yasak ve tehlikeli olan sularda yüzmeyin. Unutmayın; bir anlık ihmal, telafisi olmayan sonuçlara yol açabilir" dedi.

Batman Belediyesinde görevli uzman dalgıç Necat Tanış ise her yıl birçok vatandaşın serinlemek isterken hayatını kaybettiğini belirterek, "Barajlar, göletler ve sulama kanalları yüzmek için uygun değildir. Su sadece sizi değil, sevdiklerinizi de hayattan koparmasın. Güvenli alanlar dışında suya girmeyin" diye konuştu.

Yüzme antrenörü Tuba Demir de iyi yüzme bilmenin her ortamda güvenli olunacağı anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Barajlar, göletler, sulama kanalları ve akarsular görünenden çok daha tehlikelidir. Ani derinleşmeler, güçlü akıntılar ve soğuk su en deneyimli yüzücüleri bile zor durumda bırakabilir. Lütfen sadece güvenli ve denetimli yüzme alanlarını tercih edin. Risk almayın, hayatınızı koruyun" şeklinde konuştu.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Sema Yıldırım ise vatandaşları özellikle Batman Çayı, sulama kanalları ve süs havuzları gibi alanlara karşı uyararak, "Vatandaşlarımızı suda boğulma vakalarına karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu alanlardan uzak tutalım. Bilinmeyen akıntılar ve ani derinlikler boğulma riskini artırmaktadır. Ailelerimiz lütfen daha dikkatli ve duyarlı olsun. Su hayattır, can almasın" dedi.

Yetkililer, yaz boyunca vatandaşların yalnızca güvenli ve denetimli yüzme alanlarını tercih etmeleri gerektiğini belirterek, özellikle çocukların su kenarlarında gözetimsiz bırakılmaması çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Batman, Çevre, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman’da boğulma vakalarına karşı kurumlardan ortak uyarı - Son Dakika

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