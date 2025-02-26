Batman'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

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Batman'da yatakların içinden silah ve mühimmat ele geçirildi

BATMAN - Batman'da silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığı ve silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Beşiri ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada yatak dolabı içerisindeki döşek ve yorganlar içerisine gizlenmiş 2 adet AK- 47 marka uzun namlulu silah, 6 adet AK-47 silah şarjörü, 1 adet 9.19 mm çaplı Glock marka tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 664 adet AK-47 silah fişeği, 350 adet 9.19 mm çaplı tabanca fişeği ve 50 adet 7.65 mm çaplı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.