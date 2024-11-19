Batman'da Sokak Olaylarına Karışan 26 Şüpheli Gözaltına Alındı, 12'si Tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da Sokak Olaylarına Karışan 26 Şüpheli Gözaltına Alındı, 12'si Tutuklandı

Batman'da izinsiz gösteri düzenleyen terör örgütü PKK yandaşı 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 12'si tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

19.11.2024 20:53
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Batman'da sokak olaylarına karıştığı belirlenip gözaltına alınan 26 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İçişleri Bakanlığınca, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınmasının ardından, kentte yasağa rağmen izinsiz gösteri düzenleyen terör örgütü PKK yandaşı 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 12'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Sokak Olaylarına Karışan 26 Şüpheli Gözaltına Alındı, 12'si Tutuklandı - Son Dakika

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