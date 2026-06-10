Batman\'da su kuyusuna düşen vatandaş kurtarıldı

Batman'ın Huzur Mahallesinde su kuyusuna düşen bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Huzur Mahallesi 525. Sokak'ta bulunan bir su kuyusuna bir kişi düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kuyuda mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu vatandaş bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN