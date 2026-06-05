Batman'da Suç Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
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Batman'da Suç Şebekesi Çökertildi

Batman\'da Suç Şebekesi Çökertildi
05.06.2026 11:56
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Yasadışı bahis sitesi için öğrenci hesaplarını kiralayan şebeke Batman'da yakalandı, 125 milyon lira.

Batman'da İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat birimlerince düzenlenen operasyonda, üniversite öğrencilerini banka hesaplarını kiralamaya yönlendirerek yasadışı bahis sitelerine finansal aracılık yaptırdığı belirlenen organize suç şebekesi çökertildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 Haziran 2026 tarihinde Batman merkezde "finans evi" olarak kullanılan iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, şebeke üyesi şüpheliler bilgisayarları başında yasadışı bahis ödeme panelleri açık vaziyette suçüstü yakalandı. Yapılan dijital incelemelerde, suç örgütünün yalnızca son bir ay içerisinde toplam 125 milyon 146 bin 675 lira tutarında yasadışı para trafiğini yönettiği tespit edildi. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 3 bilgisayar, 4 SIM kart, 8 akıllı cep telefonu, 1 soğuk kripto cüzdan, suçtan elde edildiği değerlendirilen 143 bin 805 lira nakit para, 5 gram kubar esrar ve 68 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlara çıkarılan şüphelilerden iki kişi tutuklanarak Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken, bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Operasyon, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Batman, Banka, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Suç Şebekesi Çökertildi - Son Dakika

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