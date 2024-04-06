Batman'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı
BATMAN - Batman kent merkezinin en işlek caddelerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde bulunan şüpheli paket fünye ile patlatıldı.
Edinilen bilgilere göre Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde şüpheli bir paketi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi.
Gerekli önlemlerin alınmasının ardından şüpheli paket, bomba imha uzmanlarınca alınan önlemlerin ardından fünye ile kontrollü bir şekilde imha edildi. Şans eseri paketin boş çıkması çevredeki vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.
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