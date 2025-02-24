Batman'da takside ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni çevre yolu girişinde durdurulan takside yapılan aramada 2 kilogram gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Taksiden Uyuşturucu Çıktı - Son Dakika
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