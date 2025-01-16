Batman\'da Tırda 3 Kilo Metanfetamin Ele Ge geçti

Batman'da bir tırda 3 kilo 50 gram metafetamin ele geçirildi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde şüphelenilen bir tır durdurularak arama yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeğinin tepki verdiği yeri kontrol eden polisler, çantada 3 poşet içinde 3 kilo 50 gram metafetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN
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