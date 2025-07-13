Batman\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Batman'ın Bayındır Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Bayındır Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN