Batman\'da Trafik Kazası: 23 Yaşında Genç Ağır Yaralandı

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Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 23 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Batman Dünya Hastanesi önünde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 23 yaşındaki Bahadır Bulut, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı genç kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. - BATMAN