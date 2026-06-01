Batman\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Batman-Beşiri kara yolu İkiköprü belde mevkiinde kum yüklü kamyon ile otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
