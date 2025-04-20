Batman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Batman'da virajı alamayan otomobil yoldan çıktı: 5 yaralı
BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yoldan çıkarak taşlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, İlçenin Yolağzı Mahallesi'nde M.A. yönetimindeki 06 CAU 550 otomobil, virajı alamayarak yoldan çıkıp taşlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık jandarma ekibi sevk edildi. Sürücüyle birlikte İ. Ö. ve Ü.G.Ö yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Gercüş Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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