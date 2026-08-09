Batman\'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İlçenin Akyar köyü mevkisinde seyir halindeki pikap ile hafif ticari araç, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.