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Batman'da trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Batman'da trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Batman\'da trafik kazasında 2\'si çocuk 4 kişi yaralandı

Batman'da meydana gelen trafik kazasında, plakası öğrenilemeyen bir otomobilin takla atması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarmaya bildirdi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

01.02.2024 12:51
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Batman'da meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman'dan Kozluk ilçesi istikametine giden plakası öğrenilemeyen Opel Astra marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20'nci kilometrede takla atarak şarampole devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarmaya bildirdi. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi. Otomobilden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Batman'da trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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