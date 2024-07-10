3.Sayfa

Batman'da trafik sinyalizasyon direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti

BATMAN - Batman'da trafik sinyalizasyon direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Batman- Siirt karayolu Körük Kavşağı'nda Emin Özcan idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak trafik sinyalizasyon direğine çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Emin Özcan ve yanındaki kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Durumu ağır olan Özcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.