Batman'da Üst Aramasında Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Batman'da Üst Aramasında Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Batman\'da Üst Aramasında Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Batman'da yapılan bir üst aramasında bir kişinin üzerinde 200 paket gümrük kaçağı sigara, 10 elektronik sigara ve pipo tütünü bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

14.08.2024 12:22
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Batman'da bir kişinin üst aramasında 200 paket gümrük kaçağı sigara, 10 elektronik sigara ve pipo tütünü ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Durdurulan kişinin yapılan üst aramasında gümrük kaçağı 200 paket sigara, 10 elektronik sigara ve pipo tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Üst Aramasında Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

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