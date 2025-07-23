Batman\'da uyuşturucu kaçakçılığı yapan zanlı yakalandı

Batman'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 16 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan zanlı, jandarma tarafından yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Örmegöze Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından "nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik" olarak "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma" suçundan 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs, yapılan takip sonucu yakalandı.

Şahıs, adli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN