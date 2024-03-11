Batman'da uyuşturucu operasyonu: 17 kişi tutuklandı
BATMAN - Batman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 17 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Dedektör arama köpekleri "Linada" ve "İka"nın katılımıyla düzenlenen şafak operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 12 kilo 955 gram skunk uyuşturucu maddesi, 628 gram toz esrar, 22 gram takoz esrar, 9,93 gram kubar esrar, 83 gram metamfetamin, 109 adet sentetik ecza, 1,33 gram sentetik kannobinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
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