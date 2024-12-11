Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Batman'da jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 6 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri merkez ilçeye bağlı Oymataş köyünde bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığı ve evinde uyuşturucu bulundurduğu yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda 6 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN