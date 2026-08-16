Batman\'da Narkotik Operasyon: 5 Tutuklama

Batman'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen üç ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5-13 Ağustos tarihleri arasında Çay ve 19 Mayıs mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.