Batman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 26 şüpheliden 21'i yakalandı - Son Dakika
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Batman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 26 şüpheliden 21'i yakalandı

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Batman\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 26 şüpheliden 21\'i yakalandı
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Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde sattıkları belirlenen 26 şüpheliden 21'i, 19 Ekim'de düzenlenen planlı operasyonda yakalandı. Operasyonda 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Batman'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde sattıkları belirlenen 21 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında şüpheli 20 şahıs torbacılık yöntemi ile 6 şahıs ise yüklü miktarda olmak üzere toplamda 26 şahıs uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalarda 44 ara yakalama yapıldı. Bu yakalamalarda 458.6 gram sentetik kannabinoid, 21.4 gram metamfetamin, 15.9 gram eroin, 7 kilo 401 gram skunk, 24 kilo 602 gram metamfetamin ve 34 bin 380 lira ele geçirildi.

19 Ekimde Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan planlı operasyonda toplam 21 şahıs yakalanırken, 5 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Batman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 26 şüpheliden 21'i yakalandı - Son Dakika
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