Batman'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Batman\'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Batman'da 600 gram uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı, 8400 lira nakit ele geçirildi.

11.02.2025 14:07
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Batman'da 600 gram uyuşturucu ile yakalanan sokak satıcısı tutuklandı.

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen bir kişinin üzerinde yapılan aramada, satışa hazır 460 paket halinde 475 gram ve ayrı poşet içerisinde 125 gram olmak üzere toplamda 600 gram skunk madde uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 400 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı - Son Dakika

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