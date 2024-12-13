Batman'da aracında uyuşturucu ile yakalanan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta ve sürücü üzerinde yapılan aramada 69 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Uyuşturucu Taciri Tutuklandı - Son Dakika
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