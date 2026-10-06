Batman'da velilere bağımlılık semineri Aydınkonak Anaokulu'nda yapıldı - Son Dakika
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Batman'da velilere bağımlılık semineri Aydınkonak Anaokulu'nda yapıldı

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Batman\'da velilere bağımlılık semineri Aydınkonak Anaokulu\'nda yapıldı
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Batman'da çocukları bağımlılık ve zararlı alışkanlıklardan korumak için velilere eğitimler düzenleniyor. Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğindeki son seminer Aydınkonak Anaokulu'nda yapıldı; erken müdahalenin önemi anlatıldı.

Batman'da çocukların bağımlılık ve zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında velilere yönelik eğitimler devam ediyor.

Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kent genelindeki okullarda velilere yönelik bağımlılıkla mücadele ve farkındalık eğitimleri düzenleniyor. Eğitimlerin son adresi Aydınkonak Anaokulu oldu. Programda velilere madde kullanımına ilişkin riskler, bağımlılıktan korunma yolları ve erken müdahalenin önemi hakkında bilgiler verildi. Seminerde, özellikle ailelerin çocukların hayatındaki rolüne dikkat çekilirken, anne duyarlılığının bağımlılıkla mücadeledeki önemine vurgu yapıldı. Bu kapsamda "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ile "Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma" başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi.

Uzmanlar tarafından yapılan bilgilendirmelerde, çocuklarda görülebilecek davranış değişikliklerinin nasıl takip edilmesi gerektiği ve olası risk durumlarında ailelerin atması gereken adımlar anlatıldı. Çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda yetişmesini amaçlayan farkındalık eğitimlerinin, Batman genelindeki diğer okullarda da belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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