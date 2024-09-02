Batman'da Takla Atan Otomobilde 1 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Batman'da Takla Atan Otomobilde 1 Kişi Ağır Yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde, sürücüsünün virajı alamaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kaza sabah saatlerinde meydana geldi ve sürücü Mehmet Şirin Gönç ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Gönç, Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı ve daha sonra Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

02.09.2024 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün virajı alamaması nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Mehmet Şirin Gönç idaresindeki 35 HHT 87 plakalı otomobil, Gercüş ilçesine bağlı Akburç köyü mevkii yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Şirin Gönç, kazada yaralandı. haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Gönç, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, daha sonra Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Mehmet Şirin, Otomobil, İnceleme, Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Gercüş, Batman, Kaza, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Takla Atan Otomobilde 1 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:14 Narin Güran’ın Amcası Tutuklandı, Avukatından Kamuoyu Baskısına İtiraz Narin Güran'ın Amcası Tutuklandı, Avukatından Kamuoyu Baskısına İtiraz
18:45 İzmir’de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında
18:38 Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı
18:25 Kadıköy’de Yargıtay Savcısına Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı Kadıköy'de Yargıtay Savcısına Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı
17:50 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklandı 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı
10:52 8 aylık ayrılık yaradı Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi 8 aylık ayrılık yaradı! Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi
10:45 Ben Affleck’e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
10:08 TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
09:48 Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener’e tokat attı Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:47 Bursa’da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen çocuk denize düştü Bursa'da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen çocuk denize düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 20:41:47. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da Takla Atan Otomobilde 1 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement