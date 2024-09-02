Batman'da Takla Atan Otomobilde 1 Kişi Ağır Yaralandı

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Batman'da virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün virajı alamaması nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Mehmet Şirin Gönç idaresindeki 35 HHT 87 plakalı otomobil, Gercüş ilçesine bağlı Akburç köyü mevkii yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Şirin Gönç, kazada yaralandı. haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Gönç, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, daha sonra Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.