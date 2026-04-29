Batman\'da yaban domuzunun yaraladığı 3 kişi taburcu edildi

Batman'da önceki akşam kent merkezine inerek ortalığı altüst edip 3 kişiyi yaralayan yaban domuzu etkisiz hale getirildi. Yaralanan 3 kişi kaldırıldıkları hastanelerden taburcu edildi.

Batman şehir merkezinde 27 Nisan günü saat 23.00 sularında görülen yaban domuzu, kısa süreli paniğe neden olmuş, ihbar üzerine Valilik koordinasyonunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve belediye ekipleri hızla bölgeye sevk edilerek kapsamlı bir çalışma başlatılmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda, yaban domuzunun vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı ve toplum sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlenmiş, bunun üzerine ekipler tarafından gerekli müdahale yapılarak hayvan etkisiz hale getirildi. Turgut Özal Bulvarı üzerinde hızla koşturarak yaya geçidinde çarparak yaraladığı 3 vatandaş, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Tedavileri tamamlanan yaralılar taburcu edildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada benzer olayların tekrar yaşanmaması için yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarında gözlem ve kontrol çalışmalarının başlatıldığını ve bu çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - BATMAN