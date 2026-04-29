Batman'da yaban domuzunun yaraladığı 3 kişi taburcu edildi

29.04.2026 13:35
Batman'da önceki akşam kent merkezine inerek ortalığı altüst edip 3 kişiyi yaralayan yaban domuzu etkisiz hale getirildi. Yaralanan 3 kişi kaldırıldıkları hastanelerden taburcu edildi.

Batman şehir merkezinde 27 Nisan günü saat 23.00 sularında görülen yaban domuzu, kısa süreli paniğe neden olmuş, ihbar üzerine Valilik koordinasyonunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve belediye ekipleri hızla bölgeye sevk edilerek kapsamlı bir çalışma başlatılmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda, yaban domuzunun vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı ve toplum sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlenmiş, bunun üzerine ekipler tarafından gerekli müdahale yapılarak hayvan etkisiz hale getirildi. Turgut Özal Bulvarı üzerinde hızla koşturarak yaya geçidinde çarparak yaraladığı 3 vatandaş, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Tedavileri tamamlanan yaralılar taburcu edildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada benzer olayların tekrar yaşanmaması için yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarında gözlem ve kontrol çalışmalarının başlatıldığını ve bu çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Saran’dan sürpriz hamle O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Beyaz Saray kapısında bilek güreşi: Kral Charles, Trump’ın ‘Pençesinden’ elini böyle kurtardı Beyaz Saray kapısında bilek güreşi: Kral Charles, Trump’ın ‘Pençesinden’ elini böyle kurtardı!
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
Apartmanı illallah ettiren komşu Evden tam 3 kamyon çöp çıktı Apartmanı illallah ettiren komşu! Evden tam 3 kamyon çöp çıktı
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
Otele 25 restorandan sipariş geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: Bir de en pahalısından söylemiş Otele 25 restorandan sipariş geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: Bir de en pahalısından söylemiş

13:53
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
13:41
1 maç kaldı Okan Buruk “Oyna“ dediği an madde devreye girecek
1 maç kaldı! Okan Buruk "Oyna" dediği an madde devreye girecek
13:34
Osimhen’e bomba gibi teklif Hemen yanıt verdiler
Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
13:23
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
