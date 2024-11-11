Batman'da Yağma Olaylarına Karışan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Batman'da Yağma Olaylarına Karışan 3 Şüpheli Yakalandı

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Batman'daki terör olayları sırasında bir işyerinin yağmalanmasıyla ilişkilendirilen 3 kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Zanlıların çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

11.11.2024 20:55  Güncelleme: 20:59
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Batman'daki olaylarda yağma olaylarını gerçekleştiren 3 kişi yakalandı

BATMAN - İçişleri Bakanlığınca, terör örgütü üyesi olmaktan dolayı 6 yıl 3 ay ceza alan ve aynı zamanda terör örgütü propagandası yapmaktan dolayı iki ayrı davası devam eden eski Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün görevden alınmasının ardından DEM Parti çağrıları ile yaşanan terör olayları sırasında bir işyerini yağmalayan 3 kişi yakalandı.

Yakalanan zanlıların çeşitli suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, gösteriler sırasında bir işyerinin camlarını kırarak yağmalayan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Çalışmalar kapsamında,yağma olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 3 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi, "04.11.2024 günü İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediye Başkanlığına Kayyım atanması ile ilgili olarak; PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda ilimizde yaşanan yasa dışı şiddet içerikli sokak olayları kapsamında; 07.11.2024 günü saat: 21.20 sıralarında Hürriyet Mahallesi üzerinde devam eden sokak olaylarında; Olaya karışan şüphelilerce cadde üzerinde faaliyet gösteren BİM isimli markette camlarının taşlarla kırılmak suretiyle yağma olayı meydana gelmiştir. Ekiplerimizce yapılan çalışmalar kapsamında olayın şüphelilerinin; Ş.Ş.(19 yaş,4 adet kaydı mevcut) Y.Ş.(18 yaş, 3 adet kaydı var) B.Ç. (14 yaş) isimli şahıslar oldukları tespit edilmiş, 09.11.2024 günü şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde 3 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Yağma Olaylarına Karışan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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