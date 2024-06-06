Batman'da yapılan aramada 520 gram toz esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Batman'da yapılan aramada 520 gram toz esrar ele geçirildi

Batman'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada gizli bölmelere yerleştirilmiş 520 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

06.06.2024 11:56
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Batman'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde bir otomobilde yapılan aramada 520 gram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Otomobilde yapılan detaylı aramada gizli bölmelere yerleştirilmiş 520 gram toz esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da yapılan aramada 520 gram toz esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da yapılan aramada 520 gram toz esrar ele geçirildi - Son Dakika
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