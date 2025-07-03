Batman\'da Yavru Köpek Kurtarıldı

Batman'da su kanalına düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yeşiltepe Mahallesi'nde su kanalına düşen yavru köpeğin sesini duyan çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yavru köpeği bulunduğu yerden çıkararak tedavi altına aldı. - BATMAN
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