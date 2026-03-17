Batman'da Yaya Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Batman'da Yaya Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

17.03.2026 20:48
78 yaşındaki Sultan Oynar, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında TPAO Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beşiri yolu istikametine seyir halinde olan E.D. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Sultan Oynar'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 78 yaşındaki talihsiz kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, inceleme yapmak amacıyla yolun bir kısmını trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Sultan Oynar'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü E.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Batman, Kaza, Son Dakika

