Batman\'da yola yan yatan saman yüklü kamyonda 2 kişi yaralandı

Batman'da yola yan yatan saman yüklü kamyonda 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince Batman'da saman yüklü kamyon dün akşam Bıçakçı Karakolu mevkisinde yola yan yattı. Kazada kamyondaki 2 kişi yaralanırken, yola saçılan saman balyaları ulaşımı bir süre kontrollü hale getirdi; yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan saman yüklü kamyonun yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Bıçakçı Karakolu mevkisinde seyir halindeki saman yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola yan yattı. Kazada kamyonda bulunan 2 kişi yaralanırken, kasadaki saman balyaları yola saçıldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yola saçılan saman balyaları nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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