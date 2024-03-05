Batman'da Zincirleme Kaza: Araç Kafeye Düştü, 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Batman'da Zincirleme Kaza: Araç Kafeye Düştü, 4 Kişi Yaralandı

Batman\'da Zincirleme Kaza: Araç Kafeye Düştü, 4 Kişi Yaralandı

Batman'da meydana gelen zincirleme kazada bir araç, kontrolünden çıkarak bir kafeye ait çocuk parkına düştü. Kaza sonucunda parkın boş olması faciayı önlerken, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan üç araçta da maddi hasar meydana geldi.

05.03.2024 11:28  Güncelleme: 11:30
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Batman'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada bir araç kontrolden çıkarak bir kafeye ait çocuk parkına düştü. Kaza esnasında parkın boş olması muhtemel bir faciayı önlerken, demir korkulukları kırıp parka düşen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza dün gece saatlerinde Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, harekat halinde olan bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkmasıyla, seyir halinde olan başka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucunda kontrolden çıkan bir araç yol kenarında bulunan bir kafeye ait önce demir korkuluklara çarptı, ardından 3 metre yükseklikten kafenin bahçesinde bulunan çocuk parkına uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 4 kişi ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan üç araçta da maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Zincirleme Kaza: Araç Kafeye Düştü, 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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